La Commission européenne ouvre une procédure formelle contre X en vertu de la loi sur les services numériques

L'Union européenne enquête sur l'entreprise de médias sociaux X, soupçonnée d'avoir manqué à ses obligations, notamment en ce qui concerne les messages postés à la suite des attaques du Hamas contre Israël. Il s'agit de sa première enquête en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act, DSA). La DSA est entrée en vigueur en novembre de l'année dernière et exige des très grandes plateformes en ligne et des moteurs de recherche qu'ils fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et les risques pour la sécurité publique.L'enquête portera sur la lutte contre la diffusion de contenus illégaux dans l'UE et sur l'efficacité des mesures prises pour combattre la manipulation de l'information, notamment le système des "", a déclaré la Commission. Au début de l'année, X a lancé sa fonction "", qui permet aux utilisateurs de commenter les messages pour signaler les contenus faux ou trompeurs, ce qui revient à confier la vérification des faits aux utilisateurs plutôt qu'à une équipe de vérificateurs de faits.L'enquête portera également sur différents aspects des activités de l'entreprise, notamment sur l'accès aux données que X fournit aux chercheurs. Les chercheurs en médias sociaux ont annulé, suspendu ou modifié plus de 100 études sur X, anciennement Twitter, en raison des mesures prises par son propriétaire Elon Musk qui limitent l'accès à la plateforme. "", a déclaré un haut fonctionnaire de l'UE.La société X reste déterminée à se conformer à la DSA et coopère avec le processus réglementaire, a-t-elle déclaré dans un communiqué. "À la suite des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et d'autres entreprises de médias sociaux ont été inondés de fausses images et d'informations trompeuses. Thierry Breton, chef de l'industrie européenne, a envoyé des lettres à X, Meta, TikTok et Alphabet pour leur rappeler les obligations qui leur incombent en vertu de la DSA en matière de lutte contre les contenus préjudiciables et illégaux. Les plateformes ont répondu en soulignant les mesures qu'elles ont prises pour mettre fin à la désinformation sur leurs plateformes, mais M. Musk a contesté l'accusation de désinformation portée par M. Breton.X fait partie d'un groupe de grandes entreprises technologiques qui font l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre de la DSA. Seule X a reçu jusqu'à présent une demande formelle d'informations dans le cadre de la DSA. Certains hommes politiques italiens ont défendu M. Musk et critiqué la Commission européenne. M. Musk a passé le week-end à Rome, où il s'est exprimé lors d'un rassemblement politique de droite organisé par le parti du Premier ministre italien Giorgia Meloni. "", a tweeté le vice-premier ministre italien et leader d'extrême droite Matteo Salvini.La Commission a déclaré qu'elle allait maintenant mener une enquête approfondie en envoyant des demandes d'informations supplémentaires et en menant des entretiens et des inspections. Elle examinera également les mesures prises par X pour accroître la transparence et les abonnements au contrôle bleu, a-t-elle déclaré. La Commission a indiqué que l'enquête préliminaire menée jusqu'à présent comprenait une analyse d'un rapport soumis par X en septembre, le rapport de transparence de X publié en novembre, et les réponses de X à une demande formelle d'informations sur le contenu illégal en rapport avec les attaques du Hamas contre Israël.La DSA impose de nouvelles règles en matière de modération des contenus, de respect de la vie privée des utilisateurs et de transparence. Toute entreprise prise en défaut s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires global.La Commission européenne a ouvert une procédure formelle pour déterminer si la société X pourrait avoir enfreint la loi sur les services numériques (DSA) dans des domaines liés à la gestion des risques, à la modération du contenu, aux schémas sombres, à la transparence de la publicité et à l'accès aux données pour les chercheurs.Sur la base de l'enquête préliminaire menée jusqu'à présent, notamment sur la base d'une analyse du rapport d'évaluation des risques soumis par X en septembre, du rapport de transparence de X publié le 3 novembre, et des réponses de X à une demande formelle d'information, qui, entre autres, concernait la diffusion de contenu illégal dans le contexte des attaques terroristes du Hamas contre Israël, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'infraction contre X en vertu de la loi sur les services numériques.La procédure portera sur les points suivants :S'ils sont prouvés, ces manquements constitueraient des infractions à l'article 34, paragraphes 1 et 2, à l'article 35, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 39 et à l'article 40, paragraphe 12, de la loi sur les services de paiement. La Commission va maintenant procéder en priorité à une enquête approfondie. L'ouverture d'une procédure formelle d'infraction ne préjuge pas de son issue.Il s'agit de la première procédure formelle lancée par la Commission pour faire appliquer le premier cadre horizontal européen relatif à la responsabilité des plateformes en ligne, trois ans seulement après sa proposition.Après l'ouverture officielle de la procédure, la Commission continuera à recueillir des preuves, par exemple en envoyant des demandes d'informations supplémentaires, en menant des entretiens ou des inspections.L'ouverture d'une procédure formelle permet à la Commission de prendre d'autres mesures d'exécution, telles que des mesures provisoires et des décisions de non-conformité. La Commission est également habilitée à accepter tout engagement pris par X de remédier aux problèmes faisant l'objet de la procédure.La DSA ne fixe pas de délai légal pour mettre fin à la procédure formelle. La durée d'une enquête approfondie dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la complexité de l'affaire, le degré de coopération de l'entreprise concernée avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.L'ouverture d'une procédure formelle d'infraction ne préjuge pas de son issue. Elle libère les coordinateurs des services numériques, ou toute autre autorité compétente des États membres de l'UE, de leurs pouvoirs de surveillance et d'exécution de la DSA en ce qui concerne les infractions présumées aux articles 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 25, paragraphe 1.X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a été désigné comme une très grande plateforme en ligne (Very Large Online Platfor, VLOP) le 25 avril 2023 en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE, après avoir déclaré avoir 112 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE, comme indiqué à la Commission le 17 février 2023.En tant que VLOP, depuis quatre mois à compter de sa désignation, X a dû se conformer à une série d'obligations énoncées dans la loi sur les services numériques. En particulier :Source : Commission européenne