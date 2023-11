Actuellement, la Commission européenne examine si iMessage devrait figurer sur une liste de services conformes à la nouvelle loi sur les marchés numériques et, par conséquent, être connecté à des applications telles que WhatsApp.La lettre envoyée à la Commission, rapportée par le Financial Times, est soutenue par un vice-président senior de Google et des cadres de Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónic et Orange.Cependant, Apple a fait valoir qu'iMessage ne devrait pas être inclus dans les nouvelles règles car les utilisateurs ne paient pas pour son utilisation, et ses appareils peuvent être utilisés sans l'application de messagerie, selon les documents publiés par la Commission européenne. En outre, les documents indiquent qu'Apple a déclaré que "".Malgré les affirmations d'Apple, la Commission estime qu'iMessage affecte les revenus d'Apple car l'application est préinstallée et n'est disponible que sur les produits Apple. Le FT rapporte que les régulateurs antitrust estiment qu'iMessage est un élément important de l'écosystème d'Apple.Google n'a pas caché qu'il souhaitait qu'Apple adopte le RCS. L'entreprise a lancé la campagne #GetTheMessage et s'est exprimée publiquement en qualifiant Apple d'intimidateur et en disant que ses méthodes étaient une forme de pression par les pairs.Une décision de la Commission est attendue avant février 2024.Bien qu'il ne s'agisse pas du même organe que la Commission européenne, le Parlement européen a déjà forcé Apple à adopter le port USB-C dans ses smartphones, ce qui a conduit Apple à apporter la technologie à sa série iPhone 15.Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la pré-installation et l'exclusivité d'iMessage sur les appareils Apple ont un impact significatif sur l'écosystème et les revenus d'Apple ?