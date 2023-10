Les différentes réactions à cette décision

Nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion du jury selon laquelle Mme Rowe a été victime de discrimination en raison de son sexe ou qu'elle a fait l'objet de représailles pour avoir exprimé des inquiétudes concernant son salaire, son niveau et son sexe. Nous interdisons les représailles sur le lieu de travail et partageons publiquement notre politique très claire. Nous prenons au sérieux les préoccupations des employés et nous avons enquêté de manière approfondie sur les préoccupations de Mme Rowe lorsqu'elle les a soulevées et avons conclu qu'il n'y avait eu aucune discrimination ni représailles.

Un recours collectif pour discrimination salariale

Google LLC a traité la femme cadre Ulku Rowe différemment des autres employés en raison de son sexe et doit lui verser plus d'un million de dollars de dommages et intérêts, a décidé vendredi un jury de huit personnes après plus de cinq heures de délibérations. Les jurés ont déclaré que Google devait à Rowe 150 000 $ pour la douleur et la souffrance causées par le traitement de Google, ainsi qu'un million de dollars de dommages et intérêts punitifs.Le procès de Rowe est le premier d'une affaire de discrimination salariale déposée contre Google après les débrayages massifs de 2018 au cours desquels des centaines d’employés de Google ont protesté contre la manière dont l’entreprise technologique avait traité les inconduites sexuelles de certains de ses hauts dirigeants.Au cours du procès d’une semaine, Google a fait valoir que Rowe, directrice de l’ingénierie chez Google Cloud, avait eu les mêmes opportunités et était soumise aux mêmes critères de performance que ses homologues masculins, malgré les arguments contraires de Rowe.Le salaire de Rowe est basé sur la performance et certaines années, il était inférieur à celui de ses collègues administrateurs et d'autres années, il était supérieur à celui des autres administrateurs, a déclaré Kenneth Gage, associé de Paul Hastings LLP, lors des plaidoiries d'ouverture du premier jour du procès devant le tribunal de district américain du district sud de New York.Rowe a affirmé que Google avait fait preuve de discrimination à son égard en l'embauchant à un niveau inférieur, en la payant moins que ses pairs masculins qui effectuaient un travail similaire et en lui refusant une promotion pour laquelle elle était qualifiée. La promotion, a-t-elle soutenu, a été attribuée à un homme moins qualifié.Elle a accédé à ce poste avec 23 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et de la technologie, mais a été embauchée au niveau huit, tandis que d'autres hommes embauchés en même temps qu'elle et qui avaient prétendument moins d'expérience ont été embauchés au niveau neuf. En tant qu'employé de niveau huit, Rowe gagnait environ 750 000 $ par an, tandis que certains des employés de niveau neuf gagnaient plus d'un million de dollars par an.Cependant, le jury a déclaré que Rowe n'avait pas prouvé que Google lui avait payé moins qu'au moins deux de ses collègues masculins, en violation de la loi de New York.Google a sous-évalué Rowe lorsqu'elle a été embauchée en 2017 en tant que directrice technique des services financiers chez Google Cloud, a déclaré l'avocat de Rowe, Gregory Chiarello, associé chez Outten & Golden LLP.Google aurait également exercé des représailles contre Rowe en la rétrogradant après qu'elle se soit plainte de discrimination.L'affaire, a déclaré Chiarello, consiste à tenir Google pour responsable d'avoir fixé une barre basse sur la manière dont les femmes dans le secteur de la technologie devraient être traitées et payées.Rowe a porté son cas en vertu de la loi de New York sur l'égalité de rémunération. La loi, a déclaré Gage, ne garantit pas l’égalité des salaires, mais simplement l’égalité des chances.« Ce verdict unanime valide non seulement les allégations de mauvais traitements dénoncés par Mme Rowe de la part de Google, mais il envoie également un message retentissant selon lequel la discrimination et les représailles ne seront pas tolérées sur le lieu de travail », a déclaré Cara Greene d'Outten & Golden.« Nous sommes heureux que le jury ait conclu que Mme Rowe a été payée et nivelée équitablement depuis son embauche jusqu'à ce jour, et qu'aucune promotion ne lui a été refusée par la suite - sans violation des lois sur l'équité salariale de New York », a déclaré Courtenay Mencini, la porte-parole de Google, faisant référence à la conclusion du jury selon laquelle Rowe n'était pas moins payée que ses deux collègues masculins. « Nous ne sommes pas d'accord avec la conclusion du jury selon laquelle Mme Rowe a été victime de discrimination en raison de son sexe ou qu'elle a fait l'objet de représailles pour avoir exprimé des inquiétudes concernant son salaire, son niveau et son sexe ».Green a crédité « les efforts de milliers de Googleurs qui ont débrayé en 2018 et exigé des réformes ». Plus de 20 000 employés et sous-traitants de Google ont organisé une manifestation cette année-là après qu'une enquête du New York Times a révélé que l'entreprise avait donné 90 millions de dollars au cofondateur d'Android alors qu'il quittait l'entreprise suite à des allégations d'agression sexuelle.En 2021, Google a subi un revers lorsqu'un juge de l'État de San Francisco a accordé le statut d'action collective à une action en justice concernant l'inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail. Selon un juge de la Cour supérieure de Californie à San Francisco , les plaignantes peuvent non seulement poursuivre Google, mais aussi représenter plus de 10 800 femmes qui pourraient également avoir été injustement moins payées par rapport à leurs collègues masculins chez la grande enseigne d'Internet.Déposée par Lieff Cabraser et son co-conseiller Altshuler Berzon en vertu de la loi californienne sur l'égalité des salaires récemment modifiée, l'action collective pour discrimination sexuelle à l'encontre de Google se démarque d'un second chef d’accusation. En effet, elle vise à lutter contre deux pratiques pernicieuses : le sous-classement des femmes par rapport aux hommes comparables lors de l'embauche et l'utilisation des informations sur les salaires antérieurs des candidats pour déterminer leur taux de rémunération, un processus qui perpétue l'inégalité, les femmes ayant toujours été payées en moyenne beaucoup moins que les hommes.« Google a pratiqué et continue de pratiquer une discrimination à l'encontre de ses employées en les payant moins que les employés masculins ayant des compétences, une expérience et des fonctions similaires, en affectant et en maintenant les femmes dans des échelles et des niveaux d'emploi avec des plafonds de rémunération et des possibilités d'avancement inférieurs à ceux auxquels sont affectés et maintenus les hommes ayant des compétences, une expérience et des fonctions similaires, et en promouvant moins de femmes et plus lentement que les hommes ayant des qualifications similaires », peut-on lire dans leur document. « Le résultat net de cette discrimination systémique est que Google paie les femmes moins que les hommes pour un travail comparable ».Le 3 janvier 2018, les plaignants ont déposé leur première plainte modifiée en recours collectif devant le tribunal d'État de Californie. Le 27 mars 2018, la juge Mary E. Wiss de la Cour supérieure de Californie a rendu une ordonnance jugeant que les allégations des plaignantes étaient suffisantes pour survivre aux tentatives de Google de les faire supprimer de la plainte pour recours collectif. La grande enseigne de la technologie avait tenté d'obtenir du tribunal qu'il retire du litige deux des six postes d'emploi énumérés dans la plainte, sans succès.Les plaignantes ont déposé leur requête en certification de classe le 21 juillet 2020. La motion demande que le tribunal certifie l'affaire pour qu'elle soit traitée comme un recours collectif au nom des employées de Google qui ont travaillé en Californie dans les postes couverts du 14 septembre 2013 à maintenant.En 2018, Google a fait valoir que se défendre contre les allégations de la loi sur l'égalité des salaires dans le cadre d'une action collective exigeait des « témoignages individualisés illimités » pour les différents types de travail effectués par plus de 33 000 employés. Mais le juge Andrew Y.S. Cheng de la Cour supérieure de San Francisco n'est pas d'accord. Pour que le travail soit « substantiellement similaire » au sens de la loi sur l'égalité des salaires, a écrit Cheng, « il n'est pas nécessaire que les emplois soient identiques ou exigent exactement les mêmes tâches ».« C'est un jour important pour les femmes chez Google et dans le secteur technologique, et nous sommes si fiers de nos courageuses clientes qui ont ouvert la voie », a déclaré à cette époque l’avocate Kelly Dermody, associée de Lieff Cabraser, qui représente les plaignantes dans cette affaire. « Cette ordonnance montre qu'il est essentiel que les entreprises donnent la priorité à la rémunération équitable des femmes plutôt que de dépenser de l'argent pour les combattre en justice ».Sources : décision de justice, politique de Google relative au harcèlement, à la discrimination, aux représailles, aux normes de conduite et aux préoccupations sur le lieu de travail (États-Unis) Quelles sont, selon vous, les causes et les conséquences de la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur technologique ?Quelles sont les mesures que Google et d’autres entreprises devraient prendre pour garantir l’égalité de rémunération et de traitement entre les hommes et les femmes ?Quel est le rôle des employés, des syndicats, des médias et de la société civile dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur technologique ?Quels sont les exemples d’autres pays ou d’autres secteurs qui ont réussi à réduire ou à éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le milieu professionnel ?Quels sont les défis et les opportunités que présente la diversité et l’équité dans le secteur technologique pour l’innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale ?