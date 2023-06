L'IPR est la meilleure procédure pour limiter les mauvais brevets

Un chasseur de brevets appelé WordLogic a tenté d'ébranler Wikipédia pour 30 000 dollars. Une fois que la PTAB a rendu sa décision initiale (à savoir que le brevet de WordLogic était probablement invalide) WordLogic a fait preuve d'intelligence et a réglé l'affaire. Les poursuites engagées par WordLogic contre Wikipédia et de nombreuses autres organisations ont été abandonnées.

Un chasseur de brevets appelé SportBrain Holdings a poursuivi plus de 80 entreprises sur la base d'un brevet qui, selon lui, couvrait l'obtention de données sur les utilisateurs, leur partage sur un réseau et la fourniture d'un retour d'information. Le brevet n'a pas résisté à une analyse sérieuse. Lorsqu'un groupe de juges de la PTAB l'a examiné, il a annulé toutes les revendications. SportBrain a été attaqué par Unified Patents, une société à but lucratif basée sur l'adhésion qui sera explicitement interdite si l'USPTO adopte ces règles favorables aux trolls.

Shipping and Transit LLC (anciennement Arrivalstar) a déposé son bilan en 2018 après plus d'une décennie de litiges et 500 procès en matière de brevets. Shipping and Transit a poursuivi un vaste éventail de détaillants et d'expéditeurs, affirmant que ses brevets couvraient presque tous les types de notification de livraison. Dans ses déclarations au tribunal, elle a évalué son propre portefeuille de 34 brevets américains à 1 dollar. Les dépôts de DPI contre Shipping and Transit, ainsi que les ordonnances sur les frais de justice, ont joué un rôle essentiel pour mettre fin à cet assaut contre les petites entreprises.

Les règles proposées sabotent délibérément le système des IPR

L'idée que les personnes qui contestent les brevets abusent du système est absurde

Les règles constituent une tentative directe de l'USPTO d'annuler le pouvoir du Congrès

La Commission de recours et de première instance en matière de brevets (Patent Trial and Appeal Board, ou PTAB) est l'un des seuls espaces nationaux où les patent trolls peuvent être amenés à rendre des comptes sur les revendications scandaleuses et préjudiciables qu'ils formulent dans leurs brevets. Il y a plus de dix ans, le congrès américain a créé la procédure "d'inter partes review" (IPR), qui est supervisée par des juges spécialisés de la PTAB. "Inter partes" signifie simplement "entre les parties", et la procédure IPR permet au public de contester des brevets qui n'auraient jamais dû être accordés.La procédure de IPR est l'un des deux principaux moyens de contester les brevets, avec la contestation devant les tribunaux de district. La grande différence est que la procédure de IPR, même si elle n'est ni simple ni économique, est beaucoup plus rapide et moins coûteuse qu'un procès devant un tribunal fédéral. L'invalidation d'un brevet devant un tribunal peut coûter des millions de dollars, alors qu'une procédure de IPR, même compliquée, ne coûte qu'une fraction de cette somme.Grâce à l'IPR, des milliers de brevets ont été rejetés. Les contestataires de brevets qui ont éliminé certains de ces monopoles accordés à tort n'ont pas seulement protégé leurs intérêts, mais aussi ceux d'innombrables autres amateurs, développeurs de logiciels, petites entreprises et organisations à but non lucratif, qui ne pouvaient plus être menacés par certains des pires brevets ayant échappé aux mailles du filet.La procédure d'examen de la propriété intellectuelle n'a pas éliminé le trolling en matière de brevets. Mais elle a été si efficace que les trolls des brevets et leurs protecteurs détestent absolument cette procédure. C'est la raison pour laquelle ils ont tant insisté sur ces propositions de règles et se réjouissent de leur arrivée.Kathi Vidal, directrice de l'USPTO, a déjà tenté de se dédouaner de sa responsabilité à l'égard de ces règles. Elle a déclaré au congrès américain le mois dernier que les règles « donnaient aux parties prenantes la possibilité de façonner les règles ». Mais les seules parties prenantes qui semblent avoir eu leur mot à dire sont les patent trolls et les grands détenteurs de brevets.De nombreux patent trolls seraient purement et simplement exemptés des IPR. L'USPTO interdirait à quiconque de contester les brevets des « petites entités » et des « inventeurs aux ressources insuffisantes ». Mais il est très facile, même pour les trolls les plus procéduriers, de se présenter comme de « petits inventeurs ». Cela arrive tout le temps, et les règles de l'USPTO acceptent cette imposture. De nombreux « inventeurs » sont des conseils en brevets qui ont appris à jouer avec le système ; ils n'ont rien inventé d'autre que des brevets. Les chasseurs de brevets qui ont poursuivi des centaines de petites entreprises, et même des systèmes de transport public, notamment Shipping and Transit LLC et diverses entités de Leigh Rothschild, ont prétendu être des entreprises « appartenant à des inventeurs ».Si ces règles étaient en vigueur, il n'est pas certain que l'EFF aurait été en mesure de protéger la communauté du podcasting en se battant, et en fin de compte en gagnant, un procès en matière de brevets contre Personal Audio LLC. Personal Audio prétendait être une entreprise appartenant à des inventeurs et prête à réclamer des redevances de brevet aux podcasteurs, grands et petits. L'EFF a financé par la foule une contestation de brevet et a retiré le brevet de Personal Audio après une bataille juridique de cinq ans (qui comprenait une procédure complète d'IPR et de multiples appels).Les règles créent un monde à l'envers dans lequel les personnes qui s'efforcent de contester les brevets sont traitées comme des abuseurs du système, plutôt que comme les trolls des brevets contre lesquels elles se battent. Par exemple, les règles puniraient les groupes qui déposent des « pétitions en série » ou des « pétitions parallèles » en leur refusant tout simplement l'accès à la PTAB. Elles créent également de nouvelles règles de refus des requêtes « pour garantir que certaines entités à but lucratif n'utilisent pas les procédures d'une manière qui ne favorise pas la mission et la vision de l'Office en matière de promotion de l'innovation ».Mais ce sont les propres brevets accordés à tort par l'office des brevets (chacun étant un monopole de 20 ans accordé par le gouvernement) qui freinent souvent l'innovation. Les brevets de l'USPTO ont permis l'émergence de modèles commerciaux tels que Lodsys, l'entreprise qui a envoyé des centaines de menaces aux petits développeurs d'applications, exigeant des redevances pour l'utilisation de systèmes de paiement in-applicatifs basiques et prêts à l'emploi. L'office n'a rien fait pour freiner les "patent trolls", mais maintenant qu'il existe un système, il est possible de les contester occasionnellement.C'est une erreur. Il est dans l'intérêt du public de contester les brevets et de vérifier quels sont ceux qui ont été accordés à tort. Toutes les contestations de brevets déposées dans les délais impartis doivent être examinées sur le fond, qu'elles soient déposées par des organisations à but lucratif ou non, par de grandes entités ou par des particuliers. C'est ce que le congrès américain a envisagé lorsqu'il a créé la procédure de contestation des brevets.La procédure d'IPR a été créée par le congrès americain en 2013 afin de résoudre certains litiges en matière de brevets plus rapidement et plus efficacement que ne le feraient les tribunaux. Lorsqu'il est prouvé qu'il existe un "art antérieur", ou une technologie existant précédemment, qui aurait dû empêcher la délivrance du brevet, la procédure d'IPR permet un processus quasi-judiciaire relativement rapide qui peut aboutir à la révocation des revendications de brevet.La procédure de IPR a été créée à l'issue d'un long débat entre les représentants élus. Si le Congrès souhaite modifier le système, il peut le faire. Mais les fonctionnaires de l'USPTO ne doivent pas être autorisés à paralyser les contestations de brevets de l'intérieur.Comme le soulignent les propres statistiques de l'USPTO, seule une infime partie des brevets "vivants" sont contestés, et encore moins invalidés. Au cours de la dernière année fiscale, l'USPTO a partiellement invalidé 350 brevets. Comparez ce chiffre aux 300 000 brevets accordés chaque année par l'USPTO.Le système américain des brevets reste fortement déséquilibré - en faveur des détenteurs de brevets, et non de ceux qui les contestent. Les règles proposées montrent que l'USPTO a pris le problème à l'envers. Rejoignez-nous et exprimez-vous dans le cadre de la procédure de consultation publique. Personne ne devrait tolérer la prise de contrôle de la PTAB par des trolls des brevets.Source : EFF Quel est votre avis sur le sujet ?